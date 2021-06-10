شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 وإصابة 6 في تحطم حافلة شمالي بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إعلامي في بيرو، أمس الأربعاء، أن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في حادث تحطم حافلة شمالي البلاد.

وأفادت محطة الإذاعة "آر بي بي" نقلا عن وزارة النقل المحلية، بأن الحافلة خرجت عن الطريق بين تروخيو بشمال شرق البلاد وباتاز، نحو 300 كيلومترا شرقا، في قطاع يعرف باسم " شرفة الشيطان".

وكان على متن الحافلة عند وقوع الحادث 33 راكبا من بينهم عدد من الأطفال، فيما يشار إلى أن حوادث الحافلات تقع بشكل متكرر في بيرو، حيث غالبا ما تكون ظروف القيادة سيئة.