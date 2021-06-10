شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مقتل 11 بينهم 8 أطفال إثر انهيار مبنى شمال مومباي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون، إن ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم ثمانية أطفال لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية، فوق مبنى آخر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون، إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بقليل في ضاحية بشمال مومباي، وإنه من المحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافوا أن ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، فيما عرض التلفزيون المحلي صورا لعمال الإنقاذ، وهم يزيلون الأنقاض في حارة ضيقة، بينما خيمت الحيرة على وجوه المارة وأقارب الضحايا.

وتعد حوادث انهيار المباني أكثر شيوعا في مومباي، خلال فترة الأمطار الموسمية، وكان يوم الأربعاء هو أول أيام الأمطار الغزيرة في المدينة التي تعتبر العاصمة المالية للهند.