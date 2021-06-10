وزير خارجية تركيا: مباحثاتنا مع مصر تسير بشكل رائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن المحادثات الجارية بين بلاده ومصر تقدمت بشكل تدريجي ووصلت لمستوى وزيري الخارجية،

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها الوزير، مساء الأربعاء، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي" الحكومية، والتي أوضح فيها أن موعد الاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري، لم يتحدد بعد.



وأوضح الوزير أن اجتماع وزيري خارجية البلدين، وإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجهود ستبذل لجعل العلاقات أفضل من ذي قبل.



وجدد الوزير تأكيده على أن الاتصالات والمباحثات بين الجانبين "تسير حتى هذه اللحظة بشكل رائع للغاية".



تشاووش أوغلو أشار في تصريحاته كذلك أن تركيا ومصر "ليسا على جانبين منفصلين" بشأن القضية الليبية، مضيفًا "والمجال الآخر الذي يمكن للبلدين التعاون فيه هو قضية فلسطين".



وأردف قائلا "إذا تم تطبيع علاقاتنا مع مصر، فهناك العديد من المجالات والدول التي يمكننا التعاون بشأنها، وهي مجالات ودول بحاجة لمثل هذا التعاون".

