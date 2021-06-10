برلماني تركي يكشف عن انتهاكات نظام أردوغان في السجون 

أكد عضو لجنة العدالة في حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، أن ما لا يقل عن 1276 شخصًا تعرضوا لانتهاكات في السجون التركية، خلال الأربعة أشهر الماضية.

وقال سليمان بلبل، إنه «مع تزايد عدد السجون في تركيا، ينبغي تقييم المشاكل التي تواجه المساجين، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

وأوضح أن انتهاكات حقوق السجناء زادت أثناء فترة تفشي كورونا، وأن تدابير النظافة في السجون غير كافية، ولا يتم توفير المواد اللازمة للحماية من الإصابة، دون تطبيق قواعد التباعد بين السجناء.

وأضاف بلبل، أن عدد المعتقلين والمحكوم عليهم في السجون بلغ 283 ألفًا و481 سجينًا حتى مايو، بينما الطاقة الاستيعابية لـ371 سجنًا لا تزيد عن 250 ألفًا و576 معتقلًا.