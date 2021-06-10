محمد الفلاح - رئيس الأركان اليمني يطلع على سير العمليات العسكرية شمالي مأرب

الخميس 10 يونيو 2021

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالروح المعنوية والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة في جبهات مأرب.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أمس الأربعاء، إلى جبهات شمال غرب محافظة مارب للاطلاع على سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل رئيس الأركان، خلال الزيارة، إلى الضباط والصف والجنود والمقاومة الشعبية، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

واطلع من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن احمد جبران، على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، وعلى حجم الخسائر التي يتكبّدها العدو يومياً في العتاد والأرواح.

واكد قائد المنطقة العسكرية السابعة جاهزية الأبطال في كافة الجبهات والميادين لتنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط المرسومة.