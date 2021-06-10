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استشهاد اثنين من الاستخبارات الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد اثنين من الاستخبارات الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

 

وقالت في بيان، إن فلسطينيين إثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

 

وأضافت أن فلسطيني ثالث أصيب بجروح أدخل لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفلسطينيين هما: أدهم عليوي، 23 عاماً وتيسير عيسة 33 عاماً.

 

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيدين هما عنصرين في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.

 

ولفتت إلى أنهما قتلا خلال اشتباك مع قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت جنين.

 

بدورها، أكدت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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