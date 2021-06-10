الوزير: إسناد إدارة "المونوريل" والقطار الكهربائي إلى شركات قطاع خاص عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل.

واستعرض الوزير عددًا من النماذج؛ مثل التعاقد مع RATP الفرنسية؛ لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية، وتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، بمشاركة السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وإنيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر) ، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

وأكد الوزير أن هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم؛ حيث تم الطرح عن طريق سيماف، لتوريد 200 عربة نوم فاخرة لخدمة حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف وزير النقل أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على بثلاث ركائز: الأولى تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية في حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات؛ بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة، وفترات سماح وسداد طويلة على أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية، والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر، ما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأكد وزير النقل أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وإنجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز أكبر.

ونوه الوزير بجاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال إدارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي؛ مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT، وكذلك التعاون مع كروس ريال العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعتبر النقل الأخضر من أولى اهتماماتها وأن وزارة النقل تبنت سياسات مهمة في كل قطاعات النقل المختلفة؛ لتحقيق هذه المنظومة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وأوتوبيسات الـBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك أوتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الإدراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.

ودعا الوزير الشركات البريطانية إلى المشاركة في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى كل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مؤكداً ثقته في نجاح تلك المهمة التي تعبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، متمنياً للعلاقات الـمصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الوزير خلال حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، أنه في مجال مشروعات الطرق والكباري يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطني وبواسطة شركات وطنية مصرية، وفي ما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية، أشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطي مونوريل العاصمة و٦ أكتوبر ومشروع توريد ٥٠ جرارا جديدا وإعادة تأهيل ٥٠ جرارا، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار؛ مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/ العاشر من رمضان/ الروبيكي، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق؛ ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للاستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة؛ مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة في المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.

واستعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات- بضائع عامة) سفاجا، موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي، وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المطروحة للاستثمار؛ مثل مشروع إنشاء المركز اللوجستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وفي ما يتعلق بمشروعات النقل النهري أشار الوزير إلى المشروعات المطروحة للاستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهري بمحافظة سوهاج.