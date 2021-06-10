اليوم.. الحكم على فرد أمن بتهمة قتل مواطن بالمعصرة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الخميس، الحكم في اتهام "ع .م" فرد أمن بجريمة قتل عمد بالمعصرة.

من المقرر صدور القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها أشهر سلاح أبيض "مطواة" في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في أحشائه، والطعنة الثالثة في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته.

كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.