علمي امتحان وأدبي امتحان.. تصريحات جديدة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أحد أولياء الأمور، بشأن امتحانات اللغات العربي والإنجليزي واللغة الثانية هل سيكون للشعبة العلمية نموذج والأدبي نموذج آخر أم ٣ امتحانات مختلفة.



وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور على تطبيق "واتس آب"، اليوم الخميس: علمي امتحان وأدبي امتحان والمفروض لو أنا طالب علمي أو أدبي لا يهمني هذا الموضوع من قريب أو بعيد وأحاول أركز على نفسي فقط.

وقال الوزير: "هل تعلم أن يوم واحد من الامتحان التجريبي يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟ وهل تعلموا أن الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ ملايين بابل شيت؟

وتابع: وهل تعلموا أن يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع ٩٠٠ ألف كراسة امتحان؟ يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية!.

وأوضح: "هذا هو هدف الامتحان التجريبي يوم ٢١\٦ ومواصفات البابل شيت يتم العمل عليها حاليًا وممكن طبع أي بابل شيت من النت واستخدامه إلى أن يبدأ الامتحان التجريبي، مشيرًا إلى أن تظليل دوائر لا يحتاج إلى تدريب لطالب بالغ على مشارف الجامعة!.