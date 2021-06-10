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21 إصابة جديدة بكورونا بينهم 6 محلية في الصين

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الدمام - شريف احمد - قالت سلطات الصحة الصينية، في بيان اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس في البر الرئيسي، يوم التاسع من يونيو حزيران.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية، في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق، ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول يوم الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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