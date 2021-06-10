بايدن يحط في بريطانيا

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"الخليج 365" من لندن: وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة على متن طائرة الرئاسة وحطت صل إلى قاعدة ميلدنهال الجوية في سوفولك مساء الأربعاء، للمشاركة في قمة G7.

وزيارة بايدن الذي ترافقه زوجته جيل، لبريطانيا وهي أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة. وسيقضي بايدن وزوجته جيل ثمانية أيام في أوروبا، وهي رحلة قال سابقًا إنها تهدف إلى إظهار "التزام أميركا المتجدد تجاه حلفائنا وشركائنا".

وخاطب بايدن حشدا كبير من أفراد القوات الجوية الأميركية وعائلاتهم ينتظرونه داخل حظيرة الطائرات في قاعدة ميلدنهال في سوفولك، حيث قضى مع الجنود نحو 90 دقيقة قبل أن يسافر إلى نيوكواي ثم إلى قلعة تريجينا في خليج كاربيس في مقاطعة كورونوال.

وسيلتقي الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الخميس، قبل انطلاق قمة مجموعة السبع في خليج كاربيس يوم الجمعة.

لقاء الملكة

وبعد القمة، التي تضم أيضًا قادة من كندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، سيلتقي بايدن والسيدة الأولى بالملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور قبل أن يتوجه الرئيس إلى بلجيكا ثم سويسرا.

وقال السيد جونسون إنه يريد مناقشة جائحة كورونا COVID-19 خلال القمة، وحث القادة الآخرين على بذل المزيد من الجهد لتلقيح بقية العالم، ولكن من المحتمل أن يظهر الخلاف التجاري المتزايد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على عملية السلام في أيرلندا الشمالية. .

وحذر مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان من أن الرئيس لديه مخاوف "عميقة للغاية" بشأن هذه القضية، مضيفًا أن بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "حاسم" لضمان حماية اتفاقية الجمعة العظيمة.

اجندة الجولة

وأثناء رحلة بايدن عبر المحيط الأطلسي، أبلغت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ومستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، المراسلين ما الذي على أجندة بايدن في النقاط التالية:

• تعزيز إمدادات اللقاحات - أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء أنها ستتبرع بـ 500 مليون لقاح مضاد لفيروس كوفيد -19 للدول الفقيرة

• عقب المناقشات حول التنازلات المحتملة لقوانين الملكية الفكرية التي تسمح بإنتاج المزيد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، قال السيد سوليفان إنه لا يتوقع الخلاف ولكن "التقارب" بشأن هذه القضية

• قال السيد سوليفان إن التحركات لتطعيم البلدان الفقيرة بشكل أسرع هي "الشيء الصحيح الذي يجب فعله" والشيء الذكي الذي يجب القيام به فيما يتعلق بإيقاف الأنواع الجديدة من الفيروس. كما يريد السيد بايدن أن يظهر أن الديمقراطيات يمكن أن تقود المعركة

• سيلتقي بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا حيث سيناقش ارتفاع هجمات برامج الفدية التي نُسبت إلى قراصنة روس.

• ستتم مناقشة الصراع في سوريا وكذلك المخاوف بشأن الأنظمة النووية الروسية الجديدة.

• من المتوقع أن يقوم بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحديث ميثاق الأطلسي لما بعد الحرب.

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