شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تقتل عشرة أفغان يعملون بإزالة الألغام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة هالو تراست لإزالة الألغام، أمس الأربعاء، إن مسلحي طالبان قتلوا بالرصاص عشرة أفغان يعملون لديها في هجوم على مخيمهم بشمال البلاد.

ونفت حركة طالبان، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الخارج، الضلوع في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على مخيم العمال في إقليم باغلان بشمال البلاد، حيث احتدم القتال في الأسابيع الأخيرة.

وقال جاويد بشارات المتحدث باسم شرطة الإقليم إن العاملين يعملون بوكالة هالو تراست أكبر وكالة لإزالة الألغام في أفغانستان. وأضاف «جمعتهم طالبان في غرفة واحدة وأطلقت عليهم النار».

وقالت الوكالة في بيان إن «جماعة مسلحة مجهولة» هاجمت المخيم وقتلت عشرة من الموظفين. وأضافت إن 16 شخصا آخرين أصيبوا. وتابعت الوكالة أن 110 أشخاص كانوا في المخيم وقت وقوع الهجوم. وبعد عقود من الصراع تنتشر الألغام والقذائف التي لم تنفجر في أنحاء أفغانستان وتحاول عدة وكالات إزالتها منذ الإطاحة بحكومة طالبان عام 2001.

وقال مسؤول في المنطقة إن معظم العمال والموظفين الناجين فروا إلى القرى المجاورة بعد الهجوم وتحاول الشرطة مساعدتهم.

ونفى متحدث من طالبان التورط في الهجوم لكن مسؤولا حكوميا كبيرا في العاصمة كابول رفض ذلك وقال «هذه عملية إعدام نفذتها طالبان بكل وضوح».

وأضاف المسؤول الحكومي إن طالبان تهاجم باستمرار العاملين بوكالات إزالة الألغام لأنهم غالبا ما يساعدون في إبطال مفعول القنابل التي يزرعها مسلحو الحركة على جوانب الطرق.

وشهدت أعمال العنف تصاعدا حادا في أنحاء البلاد منذ أعلنت الولايات المتحدة في أبريل عن خطط لسحب كل قواتها بحلول 11 سبتمبر. ويقول مسؤولون حكوميون إن مسلحي طالبان يقاتلون القوات الحكومية في 26 من 34 إقليما بالبلاد. وفي حادث منفصل قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحطمت في إقليم وردك إلى الغرب من كابول، أمس، مما أودى بحياة طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص.

وقالت حركة طالبان إن مسلحيها أسقطوا الهليكوبتر لكن الوزارة قالت إن الطائرة كانت تحاول الهبوط اضطراريا بعد تعرضها لعطل فني مما أدى إلى تحطمها.