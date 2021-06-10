مقتل فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن فلسطينيين إثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وأضافت أن فلسطيني ثالث أصيب بجروح أدخل لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفلسطينيين هما: أدهم عليوي، 23 عاماً وتيسير عيسة 33 عاماً.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القتيلين هما عنصرين في جهاز الاستخبارات الفلسطينية

ولفتت إلى أنهما قتلا خلال اشتباك مع قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت جنين.

بدورها، أكدت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أنه "لا توجد إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".