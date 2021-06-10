إسقاط مسيرة.. تفاصيل استهداف مطار بغداد الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، تفاصيل استهداف مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن الهجوم تم بـ3 طائرات مسيرة تم إسقاط واحدة منها.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، الخميس، فإنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بـ3 صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة".

وأضاف: "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

كانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وأكدت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء الأربعاء ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وتضم قاعدة بلد الجوية، قوات عسكرية عراقية ووحدة من القوات الجوية الأمريكية مختصة بتقديم التدريب على طائرات أف 16.

وتتعرض المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى هجمات بين الحين والاخر، دائماً ما تقف وراءها مليشيات مسلحة تتبع إيران.