عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابنة قاسم سليماني تترشح لانتخابات مجلس مدينة طهران

الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، مساء الأربعاء، إن نرجس ابنة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، ترشحت في انتخابات مجلس مدينة طهران (الحكومة المحلية) عن قائمة التيار الأصولي المتشدد.



ووفق الوكالة المقربة من الحرس الثوري، فإن“الابنة الكبرى لقاسم سليماني تدعى نرجس سليماني كانت ضمن أعضاء قائمة ائتلاف قوى الثورة التي تضم 21 مرشحًا لانتخابات مجلس بلدية طهران“.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجالس البلدية في عموم إيران بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة، في 18 من يونيو/حزيران الجاري.

ولمحافظة طهران 21 عضوًا في مجلس بلدية المحافظة، وفي الانتخابات البلدية التي أجريت، في العام 2017، تمكن التيار الإصلاحي من الهيمنة على جميع مقاعد المحافظة.

يذكر أن ”سليماني“ قُتل إثر هجوم شنته طائرة أمريكية مسيّرة عند وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

ولقاسم سليماني، الذي تزوج في سن مبكر، 2 من الأبناء، هما: حسين، ومحمد رضا، و3 بنات،هن: نرجس، وفاطمة، وزينب.

وتحظى ”نرجس“ بحضور إعلامي، وبعد اغتيال ”سليماني“ كان الحضور الأبرز عبر وسائل الإعلام لابنته زينب.