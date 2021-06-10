شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي: وفد من سلطنة عُمان يبحث إعادة فتح مطار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إنها ترحب بمساعي السلام وجهود سلطنة عُمان بهذا الشأن.

وأضافت الميليشيا في بيان صدر عما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، أن وفدا من سلطنة عُمان يبحث في صنعاء إعادة فتح مطار صنعاء، وغيرها من "القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني".

صورة تداولتها وسائل إعلام حوثية لوصول الوفد العماني إلى صنعاء

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يأتي هذا بعدما بحث زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، الاثنين الماضي، الوضع في اليمن مع وفد من المكتب السلطاني العماني.

كذلك، ناقش مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى" (أعلى سلطة سياسية في الميليشيا) مع الوفد العماني الجهود التي تبذلها السلطنة لحل الأزمة باليمن.

ووصل إلى صنعاء الوفد العماني، السبت، للمرة الأولى منذ الانقلاب، لعقد مباحثات مع الحوثيين.

المشاط يلتقي الوفد العماني

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ويشهد اليمن حرباً منذ انقلاب الحوثيين على السلطة قبل نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.