بكين ترفض سعي واشنطن وطوكيو وكانبرا لتضخيم «التهديد الصيني»

اتهمت الصين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا بتضخيم ما تعده «التهديد الصيني». واتهمت بكين واشنطن، أمس الأربعاء، بالمبالغة في ما تسميه «التهديد الصيني» بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي نصاً «تاريخياً» لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني: إن هذا القانون يكشف جنون العظمة لدى الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على التشريع بأغلبية 68/32 صوتاً، في عرض نادر للاتحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يُظهر مخاوف من تخلف الولايات المتحدة عن أكبر منافس عالمي لها. ويسمح مشروع القانون بإنفاق 190 مليار دولار، مع تخصيص معظم المبلغ لتعزيز البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات الأخرى.

كما يشمل 52 مليار دولار من الإنفاق الطارئ لمساعدة الشركات المصنعة المحلية لأشباه الموصلات على توسيع الإنتاج.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعمها لمشروع القانون، ولكن مصيره في مجلس النواب غير مؤكد.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، إنها ترفض بشدة سعي اليابان وأستراليا لتضخيم «التهديد الصيني» وتشويه الصين بشكل خبيث؛ وذلك في رد على بيان أصدره البلدان. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين في مؤتمر صحفي اعتيادي: إن بكين تدعو كل الأطراف إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، والكف عن تخريب السلام والاستقرار الإقليميين. وكانت اليابان وأستراليا قد عبرتا في بيان مشترك في وقت سابق، أمس الأربعاء، عن «القلق البالغ» تجاه ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، وعن التحركات الأخيرة التي قالتا إنها تقوض المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج. (وكالات)