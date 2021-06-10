شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون سعودي تلقوا جرعة واحدة من التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى 14 مليون شخص في السعودية جرعة واحدة من اللقاح، وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لقناة «العربية» إن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية، وأضاف: «سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة».

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقــل من لقاح كورونا حتى الآن، فـــي سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

أكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة، وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

قبل أيام، كشف وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية عبد الله عسيري أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات «كوفيد- 19» أنه ليست هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: «هناك دول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين، ودول 4 أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل» .