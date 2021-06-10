شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: أنباء عن تقدم على مسار التأليف الحكومي بانتظار رد الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”- وكالات

شهدت عملية التشكيل الحكومي في لبنان، امس الأربعاء، تقدماً ملحوظاً بعد توافق ما يسمى «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) والتيار «الوطني الحر»، على تصور مستمد من مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن يتم عرضه على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليصار إلى الإعلان عنه، وترجمته من خلال لقاء الرئيس ميشال عون والحريري، تمهيداً لإعلان التشكيلة الحكومية، في وقت أعلنت باريس أنها ستستضيف اجتماعاً دولياً عبر الإنترنت في 17 يونيو/ حزيران الجاري لحشد الدعم للجيش اللبناني، فيما قطع محتجون على الأوضاع الاقتصادية عدداً من الطرقات في بيروت والبقاع والشمال، ونفّذ متعاقدو مركز ضمان طرابلس اعتصاماً أمام مركزهم احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ 3 سنوات.

تقدم حكومي إيجابي

وتسارعت مشاورات التأليف، وحصل تقدم في المفاوضات التي جرت الليلة قبل الماضية بين رئيس ​التيار «الوطني الحر​» النائب ​جبران باسيل​، وممثلين عن حزب الله وحركة أمل​، وتمت خلال اللقاء معالجة تسمية الوزيرين المسيحيين خارج إطار حصص المشاركين الأساسيين في الحكومة من ضمن سلّة أسماء يقترحها الرؤساء الثلاثة ‏ عون وبري والحريري، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة إلى التوافق على عملية توزيع الحقائب على أن يعرض هذا الطرح على الحريري، فإذا وافق عليه سارت الأمور بشكل إيجابي، ويعقد آنذاك لقاء بين عون والحريري للتفاهم على الصيغة النهائية تمهيداً لإعلانها رسمياً، في وقت نقل عن الحريري قوله إن الأمور ما زالت صعبة، ولكن المساعي مستمرة وخيار الاعتذار مؤجل حتى الآن.

احتجاجات واعتصامات

من جهة أخرى، تجمع عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار وتفاقم أزمة المحروقات، عصر أمس الأربعاء، في رأس بيروت، وقطعوا الطريق بحاويات النفايات، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع من أجل الانتفاض في وجه الفاسدين.

كما عمد محتجون إلى قطع السير عند ​ساحة عبدالحميد كرامي​ في ​طرابلس​. و​أقدم محتجون على ​قطع طريق​ ​سعد نايل​ في ​البقاع​ الأوسط. ونفذ متعاقدو مركز ضمان طرابلس الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، اعتصاماً أمام مركز الضمان في مدينة الميناء في طرابلس.

اجتماع لدعم الجيش

على صعيد آخر، ذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً عبر الإنترنت في 17 يونيو/ حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية تضعه على شفا الانهيار. وقال مصدران دبلوماسيان إن الاجتماع سيلتمس الدعم من دول تعرض الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكري. غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد. وقالت الوزارة «الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية التي يواجه أفرادها ظروفاً معيشية متدهورة».