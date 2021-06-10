شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ألماني يعثر على سيف تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر طفل عمره 12 عاماً، على سيف تاريخي يعود إلى القرن ال16 خلال سيره في غابة، بحسب ما أعلن متحف في ولاية بافاريا الألمانية، وفق ما نشرت صحيفة «بيلد» المحلية الثلاثاء.

وذكر المتحف، أن الصبي عثر على السيف فى غابة بالقرب من قرية إديرهايم. وأبلغت أسرته مكتب الولاية للحفاظ على الآثار التاريخية. وأوصت السلطات بإعطاء السيف الذى يزيد عمره على 400 عام للمتحف.

وبعد أن حدد الخبراء السيف على أنه يعود إلى القرن السادس عشر، يتم الآن عرض الاكتشاف الثمين في متحف المدينة في بلدة نويردلينجن البافارية التاريخية.وسمحت السلطات للطالب الذي عثر على السيف بدخول المتحف مجاناً.