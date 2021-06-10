عام دراسي آخر أوشك على الانتهاء بعد تجاوز الكثير من التحديات من قبل الطلبة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم بمساعدة الهيئات التدريسية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور وعلى وجه الخصوص الأمهات اللائي رافقن أبناءهن طوال العام الدراسي خلال الدراسة عن بعد، وخصوصاً الدارسين في المرحلة الابتدائية، إلى جانب متابعة من كان يتطلب وجوده في الصفوف الدراسية وسط الإجراءات الاحترازية والتي لعبت دوراً رئيسياً في حماية الطلبة من جائحة كورونا.

مع بدء مرحلة الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية للطلبة، غالبية أولياء الأمور يتطلعون إلى عام دراسي جديد، بعيداً عن أي زيادة في الرسوم الدراسية مهما كانت نسبتها بسيطة حسب وجهة نظر بعض إدارات المدارس التي أبلغت أولياء أمور طلبة بأن نسبة الزيادة في العام الدراسي المقبل ستكون من 5 إلى 10%، والتي أصبحت نسبة ثابتة إلى حد ما في غالبية المدارس التي تبرر ذلك بأنها زيادة سنوية لانتقال الطالب إلى صف دراسي جديد.

الأصل أن لا تكون هناك أي نسبة زيادة جديدة في الرسوم بالذات بالنسبة للطلبة المسجلين في المدارس نفسها ولم ينتقلوا إلى مدارس جديدة، وكذلك بالنسبة للمدارس التي لم تنتقل إلى مبانٍ جديدة، وقد يكون مقبولاً بأن تكون الزيادة في الرسوم المدرسية للطلبة المسجلين الجدد أو المنتقلين من مدارس أخرى، على أن تكون نسبة الزيادة بسيطة جداً ولا تزيد على 5%، حتى تكون الرسوم المدرسية متساوية بين الطلبة في الصف الدراسي.

الرسوم المدرسية ولمختلف المراحل الدراسية تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها، خصوصاً في المدارس ذات المستوى التعليمي المتواضع وفق نتائج التصنيف والتقييم الذي يتم سنوياً من قبل الجهات التعليمية المعنية، فمن غير المقبول أن تكون الرسوم الدراسية متساوية في المدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً مثلاً والمدارس الحاصلة على تقييم مقبول، وبالتالي يجب ربط مسألة الرسوم الدراسية بنتائج التقييم الذي تحصل عليه المدرسة، مما يعطي المجال أمام المدارس الحاصلة على تقييم ممتاز أن تكون رسومها الدراسية الأعلى، وهذا مبرر مقنع ومقبول.

قلة من المدارس ذات المستوى المتميز في الأداء التعليمي ما زالت متمسكة بمبادئها في عدم زيادة الرسوم المدرسية، على الرغم من أن رسومها مقبولة ومناسبة لغالبية أولياء طلبة المدارس، ومثل هذه المدارس أغلقت أبواب القبول فيها منذ شهور لزيادة الأقبال عليها، وما زال لديها قوائم انتظار طويلة من الطلبة، تستحق وإداراتها التكريم والتقدير ومنحها العديد من المزايا المشجعة.

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