شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تبتعد عن القمة.. وبورصات أوروبا تتمسك بالذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت وول ستريت على انخفاض، الأربعاء، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ ينتظر المستثمرون من المؤسسات بيانات التضخم لاستقاء مؤشرات حول الموعد الذي قد يشدد في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية التيسيرية.

وغازل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الزخم بحلول موعد الإغلاق، لكنها ظلت داخل نطاق ضيق في غياب أي محفزات واضحة للسوق.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 152.15 نقطة بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 34447.67 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 7.65 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4219.61 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.16 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 13911.75 نقطة.

بورصات أوروبا

إلى ذلك، ظلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل قرار بشأن السياسة من البنك المركزي الأوروبي وقراءة التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة، لكنه ظل غير بعيد عن ذروته البالغة 455.66 نقطة التي بلغها في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو ثلاثة بالمئة لكل منها بعد أن قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر في 110 من الدول والمناطق.

وارتفع مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة بعد أن شقت العديد من الاقتصادات الأوروبية طريقها للخروج من إجراءات الإعلاق المرتبطة بكوفيد-19.

ومع ذلك، ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في أذهان المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الأسعار من المصانع الصينية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من 12 عاما في مايو مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

(رويترز)