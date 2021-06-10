شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تضيف بنداً جديداً إلى عقود البناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت شركة إعمار العقارية، بنداً جديداً إلى العقود وذلك استجابة لتأجيلات المشاريع. وكتب محمد العبار، مؤسس الشركة في رسالة إلى الموظفين، والتي اطلعت عليها «بلومبيرج»، إن هذا الأمر يعد «مصدر قلق حقيقي»، وقد نتج عن تغيير الخطط أثناء البناء. ومستقبلاً، سيكون جميع المقاولين والاستشاريين ملزمين قانونياً ببنود العقد الجديدة. وأضاف العبار في الرسالة: «بمجرد منح المشاريع، لا يسمح بإجراء أي تغييرات أو تعديلات على العقود أو التصاميم دون موافقتي الخطية المسبقة».

ولم تستجب «إعمار» على الفور لطلب الحصول على تعليق ل«بلومبيرج».

وقد أوقفت «إعمار» مؤقتاً مشاريع جديدة العام الماضي وسط تخمة عقارية أثرت، جنبًا إلى جنب مع جائحة فيروس كورونا، على الأسعار. (بلومبيرج)