شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة»: مرحلة تقييم أداء الموظف الحكومي تبدأ من يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بدء المرحلة الثانية لتقييم أداء الموظف الحكومي مطلع يونيو الجاري؛ والتي تتمثل في مرحلة مراجعة الأداء، وتمتد حتى نهاية يوليوالقادم.

وتهدف هذه المرحلة إلى استعراض أداء الموظف، ومناقشة مدى إنجازه لأهدافه السنوية المتفق عليها، وقابلية تغييرها أو تعديلها. كما تهدف إلى التوجيه والمتابعة من قبل المسؤول المباشر ووضع التوصيات والملاحظات؛ لتحسين الأداء وتطويره؛ حيث يتم خلالها اجتماع المسؤول المباشر بالموظف ومراجعة مخرجات أدائه الوظيفي؛ بإبراز المستندات كأساس لإجراء المناقشات. ومتابعة مدى التقدم في اتجاه تحقيق الأهداف، وتوضيح نقاط القوة للموظف وتعزيزها، ونقاط الضعف لديه ومعالجتها.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، دور هذه المرحلة في تطوير كفاءة وإنتاجية الموظفين، وإشعارهم بحجم وقيمة الأعمال التي يقدمونها.