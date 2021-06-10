ما هو مصير الشاب الذي قام بـ «صفع» الرئيس الفرنسي ماكرون؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت قناة العربية الحدث عن مصير الشخص الذي قام بـ "صفع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه.

وأكدت القناة أن الشرطة الفرنسية تواصل التحقيق مع شابين متهمين في الواقعة.

وأضافت القناة في تقريرها أن من قام بالواقعة شاب يدعي داميين، وعمره 28 عام، والآخر يدعي اَرثر الذى قام بتصوير الواقعة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً للمدعي العام الفرنسي، فإن داميين سيواجه تهمة الاعتداء علي شخص يتولى سلطة عامة، عقوبتها السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 الف يورو، أما بالنسبة إلي آرثر الذى صور الحادثة فسيواجه تهمة "العنف الخفيف" وعقوبتها غرامة بـ 750 يورو .

وكان ماكرون قد علّق على واقعة الصفع واصفاً إياه بانه "حادث فردي"، مشيراً إلى أن "العنف ليس له مكان في الديمقراطية".