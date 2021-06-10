معاكسة انتهت بقتيل ومصاب.. ماذا حدث في كفرطهرمس ببولاق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل شاب على يد شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بنوب مشاجرة ووقوع قتيل بمنطقة مساكن كفرطهرمس.

وجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب بانتقال قوة إلى مح الواقعة تحت إشراف العقيد محمد أمين والمقدم هشام بهجت.

تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "صابر.س." وشهرته "إبراهيم أباظة" وشقيقه "عبد العزيز" وشهرته "سيف أباظة" وطرف ثاني "فتحي.س.أ" في الثلاثينات من العمر؛ بسبب معاكسة فتاة بالشارع.

تطور الأمر إلى مشاجرة، اعتدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب بوساطة أسسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل الشاب الثلاثيني إثر طعنة نافذة بالجسم وإصابة أحد الشقيقين بجروح متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد مندور والنقيبان أحمد عبد الكريم وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط أحد المتهمين "المصاب" والسلاح المستخدم.

من جانبهم، أرجعت أسرة المجني عليه سبب المشاجرة إلى رفض شقيقه "صاحب محل بويات" دفع إتاوة للمتهمين فترصد الشقيقان للحياة وقتلاه، مطالبين بالقصاص العادل.

تحرر المحضر اللازم، ووجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب.