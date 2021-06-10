وزير الدفاع اليمني: الجيش يخوض معركة ضد المشروع الإيراني الطائفي

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أكد الفريق الركن، محمد المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأربعاء، أن القوات المسلحة "ماضية في طريقها للقضاء على المشروع الإيراني وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وإعادتها إلى محيطها العربي والإقليمي كدولة فاعلة إيجابيا".

وقال المقدشي في حوار مع قناة اليمن الفضائية الرسمية:"إن المعركة التي يخوضها الجيش ومعه أبناء الشعب اليمني هي معركة ضد المشروع الإيراني الطائفي الذي يسعى لتمزيق أمتنا العربية والإسلامية".

واستعرض المقدشي في الحوار، إعادة بناء المؤسسة العسكرية بعد"أن انقلبت مليشيا الحوثي على الشرعية والإجماع الوطني ونهبت ودمرت مقدرات الدولة ومقدمات الجيش".

وأشار المقدشي إلى أن قوات الجيش ومن خلفها أبناء الشعب "تواصل خوض المعركة الوطنية على امتداد مسرح العمليات القتالية من باب المندب إلى الضالع ومأرب والجوف وصعدة وحجة، رغم الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد وزير الدفاع اليمني أن "النصر سيتحقق لليمن وسوف تستمر مسيرة بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس وطنية خالصة".

وللعام السابع على التوالي يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران من جهة ثانية، تسبب بسقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ ازمة انسانية في العالم.