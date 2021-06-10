الجزائر: الجيش لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن الجيش سيبقى جمهورياً بصفة لا رجعة فيها، وأنه ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي إلا إذا كان ذلك من أجل تأمينه.

وجاء في افتتاحية مجلة «الجيش» التابعة للجيش الجزائري لعدد شهر يونيو الجاري أن «المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض وتذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها، جيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد التام للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها».

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات تشريعية السبت المقبل، وهو استحقاق وصفته مجلة «الجيش» بـ «موعد بالغ الأهمية» لمستقبل البلاد.

ونبّهت إلى أن «الجيش الجزائري ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية».