«الجامعة»: نزع السلاح النووي أساس الاستقرار الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكدت الجامعة العربية، أمس، أن المضي قدما نحو نزع السلاح النووي يعد في حد ذاته عنصراً رئيسيا لخلق وضع دولي أقل خطراً وأكثر استقراراً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر «نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط» تحت عنوان «التطورات والتحديات في ضوء التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» والذي يعقد حضورياً وعبر الاتصال المرئي.

وقال الهباس: إن مخاطر التسلح النووي مسألة تثير قلق الدول العربية في ظل غياب أي تحرك دولي نحو تنفيذ القرارات الدولية المطالبة بتنفيذ الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأشار إلى السلبيات العديدة التي أصابت منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة الماضية.