العراق.. هجوم صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

استهدف هجوم صاروخي، مساء الأربعاء، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية. وتم القصف على قاعدة بلد الجوية بـ 5 صواريخ، ولا أنباء عن إصابات.

ويبحث الأمن عن قاعدة إطلاق الصواريخ في محافظة صلاح الدين. في السياق، تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بعد أقلّ من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وتأتي هذه الهجمات التي تنسب غالباً إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، تزامناً مع إطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي بعد أسبوعين من توقيفه.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.