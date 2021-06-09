العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة فكتوريا بمطار بغداد

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

أكد مصدر أمني عراقي، الخميس، أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا التي تضيف قوات أمريكية في مطار بغداد.



وذكر المصدر، وفقا لـ"العين"، أن "هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي".

واضاف المصدر، أنه "سمعت دوي صافرات الإنذار من القاعدة العسكرية دون معرفة حجم الأضرار".

وتقع قاعدة فكتوريا عند محيط مطار بغداد في العاصمة العراقية، وتضم في جزء منها قوات دولية، بينها قوات أمريكية، كما توجد فيها قوات عراقية.

ويأتي القصف بعد نحو أقل من ساعة على استهداف مماثل لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.