القاهرة والخرطوم تطالبان إثيوبيا بالجدية وحسن النية للتفاوض على سد النهضة

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

قال بيان مشترك من مصر والسودان إن البلدين اتفقا اليوم الأربعاء، على تنسيق الجهود لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.



وأصدرت دولتا المصب البيان في ظل جمود المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

وتعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة، أما مصر فتخشى أن يعرض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه، وتعثرت مراراً المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم.

وجاء في البيان المشترك أن وزراء الخارجية والري في البلدين اتفقوا خلال محادثات في الخرطوم على "تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة".

وأرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى "التعنت الإثيوبي"، وتقولأديس أبابا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من الملء في موسم الفيضان المقبل، الخطوة التي يرفضها السودان ومصر قبل الاتفاق الملزم.

ولم يصدر بعد رد فعل عن إثيوبيا، التي ترفض دعوات مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي، وقال السودان إن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في مطلع مايو(أيار) الماضي.