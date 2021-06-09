شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تقترب من نصف مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء إنها سجلت 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2723 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 17 مليونا و122 ألفا و877 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 479515، وفقا لبيانات الوزارة.

وهذا ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.