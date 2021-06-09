تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في دولة أوروبية

وأظهرت احصائيات حكومية تسجيل 7540 إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 فبراير، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لانتشار متحور الفيروس "دلتا" الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

ودخل 123 شخصا المستشفى مصابين بأعراض كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1024، فيما بلغ إجمالي الوفيات 127860 حالة، عقب الإعلان عن 6 وفيات جديدة.