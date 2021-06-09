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تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في دولة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت بريطانيا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس منذ نهاية فبراير الماضي، ما يشير إلى أن متحور "دلتا" ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت احصائيات حكومية تسجيل 7540 إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 فبراير، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لانتشار متحور الفيروس "دلتا" الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

ودخل 123 شخصا المستشفى مصابين بأعراض كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1024، فيما بلغ إجمالي الوفيات 127860 حالة، عقب الإعلان عن 6 وفيات جديدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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