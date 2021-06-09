استهداف قاعدة 'فكتوريا' قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا".

وأضاف المصدر أن "صفارات الانذار سمعت داخل القاعدة"، مشيراً الى أنه "تم اسقاط طائرة مسيرة كانت تحوم فوق قاعدة فكتوريا".



وتعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم، لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.