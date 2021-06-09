الوساطة الجنوبية: اجتماع حاسم لمفاوضات السلام السودانية الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الوساطة الجنوبية، الأربعاء، عن اجتماع حاسم، الخميس، للجان المشتركة في المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو.

وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، في تصريحات صحفية، إن "الجانبين، بحثا بعض القضايا السياسية والمسائل المتصلة بملف الترتيبات الأمنية."

وبيّن أن "الوساطة رفعت جلسة اليوم لمنح اللجان المشتركة فرصة للتداول حول هذه القضايا بغرض تقريب الشُقة بينهما، والوصول لقواسم مشتركة بشأن بعض القضايا".

وأوضح أن "الجلسة ستعقدها الوساطة، الخميس، مع رئيسي الوفدين المتفاوضين لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري بين الطرفين يمهد الطريق لتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني".

وواصل وفدا الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول شمس الدين كباشي، والحركة الشعبية شمال برئاسة أمينها العام عمار آمون اجتماعاتهما المباشرة بجوبا اليوم، بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك وممثل بعثة يونيتامس.





من جانبه أوضح المهندس خالد عمر، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، إن "جلسة اليوم استمعت لمقترحات اللجان المشتركة".

وأعلن عن "حدوث تقدم في نقاط التباين بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "الوساطة ستجتمع غدا للاتفاق حول كيفية تسريع العملية السلمية وتجسير المواقف حول ما تبقى من قضايا".

ولفت إلى توفر العزيمة والإرادة لدى الجانبين من أجل الوصول لسلام شامل وعادل يوقف الحرب للأبد في السودان.

بدوره قال كوكو محمد جقدول الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية شمال، إن "الاجتماعات ناقشت تقارير اللجان حول النقاط المختلف حولها".

قضايا النازحين واللاجئين

وفي سياق متصل، دعا الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد", على محورية معالجة قضايا النازحين واللاجئين في تنفيذ اتفاقتي السلام في السودان وجنوب السودان.

وطالب حمدوك المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة في البلدين .





جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المبعوث الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي السفير محمد عيدي عافي.

وأكد حمدوك أن "السودان من خلال رئاسته للدورة الحالية لـ"إيجاد

سيبذل قصاري جهده لإنجاح مبادرة الحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.

بدوره، أوضح عيدي عافي أن "اللقاء تناول مبادرة الايقاد للحلول المستدامة للاجئين"، مشيدا بـ"تضامن السودانيين مع قضايا اللاجئين".