مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365": إبلاغ الفصائل بتأجيل حوار القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت فصائل فلسطينية، مساء الأربعاء، أن الجانب المصري أبلغها بتأجيل الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا، السبت المقبل، في القاهرة.

وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية لـ"الخليج 365": "تبلغنا رسميا من المخابرات المصرية بتأجيل جلسة الحوار التي كان من المقرر أن تبدأ السبت المقبل".

وذكر أنه "سيجري لاحقا تحديد موعد جديد لهذه الجولة من الحوار".



واعتبر أن "الأولوية يجب أن تكون العمل على إجراء الحوار لتشكيل وإنشاء قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".



من جانبه، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح مقتضب: "في ضوء تأجيل جلسة الحوار التي كان مقرراً عقدها يوم السبت، المطلوب بذل مزيد من الجهود وتهيئة المناخات لضمان نجاحها بعيدا عن الفئوية وبما يعزز النتائج السياسية للملحمة الكفاحية التي جسدت وحدة شعبنا وحددت أهدافه".

وكان وفدان من فتح وحماس وصلا إلى القاهرة في اليومين الماضيين، فيما كان من المقرر أن تبدأ باقي الوفود بالوصول اعتبارا من الخميس.



ووفق مصادر مطلعة، فإن خلافات حول أولويات الحوار بين تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالاتفاقات الدولية كما تريد فتح، وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية كما تريد حماس، إلى جانب خلافات حول موضوع الإعمار، ربما تكون أدت لإرجاء الموعد بانتظار عقد جلسات بعيدا عن الإعلام لتقريب وجهات النظر.



فيما لم يصدر عن القاهرة أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن تأجيل الحوار الفلسطيني من عدمه.