موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. صكوك أرامكو وحوافز الاستثمار بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت وثيقة تلقي شركة أرامكو السعودية طلبات اكتتاب تزيد عن 55 مليار دولار لبيع سندات على 3 شرائح.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، قانونًا يهدف لاستثمار 170 مليار دولار في العلوم والتكنولوجيا بهدف مواجهة ارتفاع التهديد الاقتصادي من الصين.

عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن الحوار الثامن بشأن السياسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات،الثلاثاء.

نبهت وكالة الطاقة الدولية،إلى أن العالم عليه أن يدعم الطاقة النظيفة في البلدان النامية بشكل أكبر، وإلا فلن يكون وقف تسارع التغير المناخي ممكنًا.

أعلنت شركة "القابضة" "ADQ" عن تقديم عرض إلى أبوظبي الوطنية للفنادق لتوحيد أعمالها مع شركتها التابعة، أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".

تتعرض عملة بيتكوين المشفرة، لانتقادات متواصلة من مؤسسات مالية كبرى وخبراء، تخوفا من تزايد استخدامها في أنشطة غير مشروعة.



أعلنت حكومة دبي عن مبادرة جديدة تهدف لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين.



تتطلع شركات مصرية إلى استئناف نشاطها في ليبيا، حيث تبدأ حكومة جديدة العمل لإعادة إعمار بلد دمره قتال وفوضى على مدى 10سنوات.

سجلت دبي التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية بالمنطقة، نموا كبيرا في التجارة الخارجية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة "كوفيد-19".

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن حكومة بلاده تسعى لإحداث الانتعاش الاقتصادي رغم أزمات متنوعة.

