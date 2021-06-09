قصف بالصواريخ لقاعدة بلد العراقية التي تستضيف قوات أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت قاعدة بلد الجوية، نحو 85 كلم شمال بغداد، لقصف "بخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا"، حسب ما أفاد به مصدر أمني فرانس برس.



وأوضح المصدر أن "ثلاثة صواريخ سقطت خارج القاعدة" في قرية قريبة، فيما سقط اثنان "قرب مقر الشركة الأمريكية المتخصصة فيصيانة طائرات" في القاعدة، ولم تسجل إصابات أو أضرار.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، وتضم طائرات أف 16 عراقية.