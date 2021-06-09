بلينكن يتوقع بقاء العقوبات على إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تظل العقوبات الأمريكية سارية على طهران حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وقال، خلال حديث أمام لجنة بمجلس الشيوخ، «أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب»، وأضاف «لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة».

وكان بلينكن، قد أشار خلال زيارته للشرق الأوسط إلى أن واشنطن تتفق مع إسرائيل في ضرورة منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب زيارته إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، نهاية مايو، أكد بلينكن أن الاتفاق النووي مع إيران كان أكثر اتفاق يخضع للرقابة في التاريخ.

وكشف قائلا «طهران أقرب اليوم لإنتاج المواد الانشطارية، لذلك يجب إعادتها للاتفاق النووي» مؤكدا أن إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي أقرب إلى السلاح النووي منها قبل الانسحاب.

وأشار بلينكن إلى أن الموازنة المقبلة للوزارة ستعزز شراكة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع إسرائيل والأردن وستتيح منح المساعدة للشعب الفلسطيني.

وكان بلينكن كشف نهاية مايو خلال زيارة قادته إلى الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة تقوم بتوفير أكثر من 360 مليون دولار للفلسطينيين.