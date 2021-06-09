شكرا لقرائتكم خبر ظريف: الأمريكان لن يتخلوا عن «الضغط الأقصى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتخلى عن سياسة (الضغط الأقصى) ضد بلاده.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إدارة بايدن مستعدة للتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية كـ(ورقة للمساومة)، كما أكد أن بلاده ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا «حان الوقت لتغيير المسار».

وهاجم ظريف قبل أيام، الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى التزاماتها، وتتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران، وقال «على واشنطن أن تعود بالكامل لتنفيذ التزاماتها وأن تتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد إيران كنفوذ تفاوضي».

في المقابل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا عباس عراقجي أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، وأضاف «سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي، وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم»، وأشار إلى أن العرض الأمريكي ليس كافيا من وجهة نظر طهران، لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا.

وبدأت محادثات الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر في فيينا منذ أبريل الماضي، لاستكشاف موقف الجانبين من العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ونص الاتفاق على أن تضع إيران قيودا على برنامجها النووي تجعل من الصعب عليها الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة وذلك في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات في الثاني من يونيو، ويقول دبلوماسيون «إن جولة سادسة قد تنعقد اليوم على الرغم من عدم تأكيد ذلك حتى الآن. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 مما دفع إيران للبدء في انتهاك البنود المتعلقة بها بعد حوالي عام.