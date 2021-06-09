شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف قاعدتين عسكريتين في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العراق - (وكالات)

تعرضت القاعدتان العسكريتان العراقيتان «فيكتوريا» و«بلد الجوية»، اللتان تضمان قوات أمريكية، الأربعاء، إلى قصف بصواريخ من نوع «كاتيوشا»، خلال أقل من ساعة، أعلنت على إثرها السلطات حالة الإنذار القصوى.

وأوضح مصدر أمني أن «ثلاثة صواريخ سقطت خارج قاعدة بلد الجوية» في قرية قريبة، فيما سقط اثنان «بالقرب من مقر الشركة الأمريكية المختصة بصيانة طائرات» التي تضمها القاعدة، ولم تسجل إصابات أو أضرار.

وبعد أقل من ساعة، تعرضت قاعدة «فكتوريا» التي تضمّ عسكريين أمريكيين في مطار ​بغداد​ لهجوم صاروخي آخر. وأعلنت السلطات العراقية وفقاً لوسائل إعلامية حالة الإنذار القصوى في عدد من القواعد العسكرية عقب الهجومين.