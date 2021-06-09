شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يبحث مع عسكريين جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ظهر أمس الأربعاء، مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، جهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، فيما أعلن الجيش الليبي، تحرير 30 مختطفاً من مختلف الجنسيات، في حين أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بحث اللقاء آخر مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن وتكامل العمل بينها.

دعوة لرعاية المصالحة في حوض مرزق

ودعت لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، أمس، حكومة الوحدة إلى أن تكون راعياً للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً في السنوات الماضية، وبأن تسهم في جبر الضرر تمهيداً لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة أمس، للجنة المكونة من عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق، وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، وأعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق.

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي، أمس، تحرير 30 مختطفًا من مختلف الجنسيات، في عملية أمنية نفذتها وحداته بمنطقة الشويرف جنوب غربي البلاد.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إن عملية تحرير المختطفين توضع تحت بند محاربة الهجرة غير النظامية.

الأعلى للدولة يفتح الترشح لـ «السيادية»

وأعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أمس، عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية، داعياً الراغبين في الترشح لشغل هذه المناصب، للتقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء الأحد المقبل.

معيتيق: رفض الانتخابات «تأبيد للأزمة»

وصرّح نائب رئيس مجلس الدولة السابق أحمد معيتيق أن الانتخابات واجب وطني لإخراج ليبيا من ديمومة المؤقت وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية.

وأضاف معيتيق على «فيسبوك» أن الانتخابات واجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب وهو صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات. وكتب: بعد احتدام التجاذبات والخلافات حول القاعدة الدستورية: هل قدر بلادنا اليوم أن تُؤبَّد انقساماتها وأن تُنقَل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية ؟.

كما تساءل قائلاً: لماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات ولماذا يخافون من الاحتكام إلى الشعب وتأبيد الأوضاع الراهنة؟ في إشارة الى جماعة الإخوان الرافضة للإنتخابات. (وكالات)