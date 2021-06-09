شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يشن هجوماً على «رشاد» الإخوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت وزارة الدفاع الجزائرية هجوماً لاذعاً على حركة «رشاد» الإخوانية الإرهابية، وأثارت نقاط تشابهها مع «بوكو حرام» و«داعش».

كما تعهدت الوزارة بأن ينأى الجيش بنفسه عن التدخل في سير العملية الانتخابية، وأن يقتصر دوره على تأمين الاستحقاق الانتخابي الخاص بتشريعيات 12 يونيو المقبل.

وأبرزت مجلة «الجيش» الشهرية التي تصدر عن الوزارة، في افتتاحيتها، «إصرار المؤسسة العسكرية على رفع كل لبس يعمد إليه البعض»، لافتة إلى أن «الجيش يتولى مهامه الدستورية وينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي».

وأوضحت: «الجيش الجزائري يرفض أن يُجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل».

وشددت المجلة على رفض المؤسسة العسكرية أن «تكون مطية يتخذها الذين فشلوا في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، ويبحثون عن مبررات لخيانتهم».

كما ذكّرت بتحذيرات قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ممن أسماهم ب«المشوشين»، ومحاولتهم «التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها».

في سياق آخر، صعدت المجلة من لهجتها تجاه حركتي «رشاد» الإخوانية و«الماك» الانفصالية، ونعتتهما بأبشع الأوصاف .

وللمرة الأولى، قالت المجلة إن الحركتين المصنفتين ضمن التنظيمات الإرهابية، «لا تختلفان عن القاعدة وبوكو حرام وداعش والجيا».

و«الجيا» تسمية مختصرة لما كان يسمى ب«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي كانت أحد الأذرع المتفرعة عن «جبهة الإنقاذ» الإخوانية في مطلع التسعينيات، وعرفت بدمويتها ومجازرها الجماعية البشعة .

(وكالات)