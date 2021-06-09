شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لنتائج زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

ينتظر الوسط الدولي والإقليمي ما ستسفر عنه زيارة الوفد السلطاني العُماني لصنعاء، ونتيجة مباحثاته مع قيادات ميليشيات الحوثي، بينما بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ مع السفير الفرنسي لدى واشنطن فيليب إتيان الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من تجديد الانقلابيين الحوثيين، أمس الأربعاء، موقفهم السابق، من الجهود الدولية والإقليمية الداعية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، باشتراط فتح المطارات والموانئ، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأعلن بيان صادر عمّا يُسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، ترحيبه «بكل الجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني»، وأشاد «بجهود سلطنة عُمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عدداً من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني»، على حد تعبير البيان. كما أكد التعاطي الإيجابي مع مختلف الأفكار والرسائل، طبقاً للبيان الذي خلا من الإشارة إلى وقف إطلاق النار، الذي يمثل مطلباً وبنداً رئيسياً في كل المبادرات والمطالب الأممية والدولية المعلنة بشأن الأزمة اليمنية.

مؤشرات للحل

وتقوم سلطنة عُمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وما يزال الغموض يلف نتيجة زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء، فيما تنتشر تسريبات بشأن توصل الوفد إلى تفاهمات مع الحوثيين، بشأن تزمين خطوات إجرائية تتصل بإعلان فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وتوقيت إعلان وقف إطلاق النار وغيرها من الإجراءات الممهدة للدخول في المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، غير أن تلك التكهنات لم تؤكدها أية مؤشرات معلنة. ولفتت بعض المصادر الإعلامية إلى أن حركة تجري في مطار صنعاء لتهيئته لاستقبال رحلات جوية، مع الإشارة إلى أنه ما يزال يستقبل رحلات أممية كالمعتاد.

ليندركينغ وسفير فرنسي

في الأثناء، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في حسابها الرسمي على «تويتر» أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ التقى مع السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان؛ لمناقشة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار على مستوى اليمن، والمخاوف بشأن هجمات الحوثيين الوحشية على المدنيين، بما في ذلك في محافظة مأرب نهاية الأسبوع الماضي.

معارك مستمرة

وفي وقت تستمر فيه الميليشيات الانقلابية في عملياتها العسكرية العدائية باتجاه مأرب وفي محافظة الجوف، وغيرها من الجبهات، تفقد رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس الأربعاء، سير العمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مأرب. واطلع على النجاحات والانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.

وبموازاة ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل العشرات من ميليشيات الحوثي؛ بينهم قيادات، خلال مواجهات على جبهات المحور الشمالي لمحافظة الجوف. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر «تويتر» أن القوات تمكنت من إسقاط طائره استطلاعية مُسيّرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الجَدافر شرقي مدينة الحَزم (مركز الجوف).