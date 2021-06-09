شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: التزام أمريكا تجاه الناتو يمثل صخرة صلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنعقد قمم أوروبية وعالمية اعتباراً من يوم غد الجمعة، وحتى نهاية العام 2021 الجاري، تناقش التحديات الجيوسياسية وتمويل التجارة ومكافحة جائحة «كورونا» والسياسات الدفاعية والأمنية والتنوع الحيوي والمناخ.

قمّة السبع

أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، سيشاركان باسم الاتحاد في القمة السابعة والأربعين لمجموعة الدول السبع، في كورنوال بالمملكة المتحدة، في الفترة بين 11و13 يونيو/ حزيران الجاري. وهذه أول قمة لمجموعة السبع منذ قمة 2019 في بياريتز بفرنسا..

وستوفر القمة قوة دفع لقمة مجموعة العشرين في أكتوبر، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي في أكتوبر نفسه، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر.

وتأتي قمة السبع بعد قمة الصحة العالمية لمجموعة العشرين وقبل قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 15 يونيو/ حزيران الجاري في بروكسل.

وقال بيان أوروبي إنه نظراً لأن المجتمعات والاقتصادات تسترشد بالقيم المشتركة، سيلتزم قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بهزيمة جائحة «كوفيد»، ومعالجة التعافي لضمان نظام دولي أكثر مرونة.

وسيركز قادة مجموعة السبع على طريق نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل ومرن، ومعالجة التحديات الفورية وطويلة الأجل في الاقتصاد العالمي، والمجتمع، مع التأكيد على التزامهم بالتعافي الأخضر والرقمي وتعجيل الجهود لضمان أن الانتعاش العالمي هو فرصة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز الانتقال الرقمي والإدماج الاجتماعي، وسد الفجوة بين الجنسين. وسوف يركزون أيضاً على التحديات الجيوسياسية وتمويل التجارة والتنمية، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

مشاركة بايدن

بعد نحو خمسة أشهر على وصوله إلى السلطة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس الأربعاء، إلى بريطانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية غنية باللقاءات سيختتمها بقمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وسيحضر الرئيس الأمريكي، ترافقه زوجته جيل، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال التي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة «كوفيد-19» والمناخ. واقلعت الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في ساعة مبكرة من صباح امس الأربعاء، من قاعدة اندروز العسكرية في ضواحي واشنطن. وستكون المحطة الأولى لها قاعدة ميلدنهال في شرق بريطانيا التي سيتحدث فيها الرئيس إلى أفراد من القوات الجوية الأمريكية.

وسيعقد بايدن لقاء على انفراد، بعد ظهر اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وسيقوم بزيارة قصر ويندسور، يوم الأحد المقبل، وللملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش المملكة المتحدة منذ 69 عاماً.

عودة أمريكا إلى المسرح الدولي

قال بايدن الذي يؤكد منذ وصوله إلى السلطة أن «أمريكا عادت» وتنوي المشاركة بالكامل في كل قضايا العالم، إن «رحلتي إلى أوروبا هي فرصة لأمريكا لتعبئة ديمقراطيات العالم أجمع».

ومع ذلك، ترى سوزان مالوني من معهد بروكينجز للأبحاث ومقره واشنطن، أن الحلفاء «سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشيكك». وأضافت أن «استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب، بل وعلى الأسئلة العالقة حول صحة الديمقراطية الأمريكية».

وحول استعدادات الرئيس بايدن لهذه الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام وستقوده إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتتخللها اجتماعات ثنائية، قالت الناطقة باسمه جين ساكي، إنه «يستعد لها منذ خمسين عاماً»، في إشارة إلى الحياة السياسية الطويلة للرئيس الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، وأصبح في 1972 عضواً في مجلس الشيوخ عندما كان يبلغ 29 عاماً. وأكدت أنه «يعرف بعض هؤلاء القادة، بمن فيهم الرئيس بوتين، منذ عقود».

اهتمام روسي بالنتائج

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو لا تعلق أوهاماً أو توقعات مبالغ فيها على القمة الروسية الأمريكية المرتقبة وإمكانية تحقيق اختراقات كبيرة خلالها.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى «قراءات بريماكوف» في موسكو، امس الأربعاء، إن أي حوار بين قادة أكبر دولتين نوويتين في العالم مهم للأمن الدولي في كل الأحوال. وأشار الوزير إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وأنه تجري اتصالات حول هذا الموضوع، معبراً عن أمله في أن يتمكن زعيما البلدين من تحديد المسار الصحيح بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وذكر لافروف أيضاً أن الجانب الروسي يعتزم مناقشة مسألة الأمن السيبراني في اجتماع الرئيسين الروسي بوتين، والأمريكي بايدن، مضيفاً، مع ذلك أنه ليس للقمة التي ستجري في جنيف في 16 يونيو، جدول أعمال متفق عليه بشكل خطي.

وتابع لافروف أن روسيا مهتمة بنتائج إيجابية لقمة بوتين - بايدن، «لكن رقصة التانجو بحاجة إلى اثنين».

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن تقوم واشنطن استعداداً لقمة جنيف بمراجعة وتصحيح أخطاء الماضي، وتتخلى عن أسلوب إجراء حوار فقط من منطلق ادعاء الهيمنة على الشؤون العالمية.

وأكد لافروف أن موسكو ليست لديها طموحات قوة عظمى ولا رغبة في نشر أجندتها في جميع أنحاء الكوكب، مشيراً إلى استعداد روسيا لحوار متساو وشفاف وصادق.(وكالات)