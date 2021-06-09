شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشتري 500 مليون جرعة لقاح لمنحها لدول أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تعتزم الولايات المتحدة شراء 500 مليون جرعة من لقاح «فايزر بايونتيك» المضاد لكوفيد-19 من أجل منحها لدول أخرى، وفق ما ذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، الأربعاء.

وبدا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، يلمح إلى المسألة عندما سئل حولها قبيل توجهه إلى بريطانيا. وأجاب عن سؤال إن كانت لديه استراتيجية لتوزيع اللقاحات في العالم، «لدي واحدة وسأعلنها».

ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة على الملف، أنّ بايدن سيعلن الأمر خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وقالت «نيويورك تايمز» إنّ 200 مليون جرعة ستوزّع خلال العام الجاري، في مقابل 300 مليون العام المقبل.

وكانت الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات حادة في الأشهر الاخيرة لتأخرها في مشاركة اللقاحات عالمياً. إلا أنّ البيت الابيض يسعى حالياً إلى قيادة هذا الملف.