شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من «إجراءات انتقامية» بسبب «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

حذّر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بريطانيا من فرض «إجراءات انتقامية»، إذا رفضت لندن تطبيق القواعد التجارية ما بعد «بريكست» في إيرلندا الشمالية، بعدما انهارت المباحثات الرامية لحل الخلاف دون التوصل إلى اتفاق.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إنّ صبر بروكسل مع لندن «ينفد» بسبب فشلها في فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا.

وأفاد في مؤتمر صحفي في لندن: «اليوم يمكنني أن أقول إننا في مفترق طرق في علاقتنا مع بريطانيا. نحتاج إلى استعادة الثقة التي يجب أن تكون في قلب علاقتنا». وأشار إلى أن هناك «فجوات أساسية ومتعددة» في التزام بريطانيا بالاتفاق.

وأكّد أنه «إذا اتخذت المملكة المتحدة المزيد من الإجراءات الأحادية في الأسابيع المقبلة، فلن نخجل من الرد بسرعة وحزم وحسم».

وأشار إلى أن ذلك يتضمن إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى التحكيم، أو أي إجراءات انتقامية أخرى من بينها فرض رسوم موجهة.

لكنّه خفف من نبرته وقال «لا نريد أن يحدث ذلك... لم يفت الأوان بعد. فلنصحح المسار».

من جهته، أكّد مسؤول بريطاني مطلع على المباحثات أنّ «لا أحد يريد الدخول في حرب تجارية أو ما شابه ذلك»، ونفى أن تكون بلاده خرقت الاتفاق. وأشار إلى أن الاتفاق «صمم ليوفر هامشاً واسعاً للتعامل مع الأحداث».

وقعت بروكسل ولندن اتفاقاً في اللحظات الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء بريكست وقبل أسابيع قليلة من مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية المشتركة.