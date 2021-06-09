شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بريطانية: حكومة بوريس جونسون خالفت القانون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أعلنت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، أن حكومة بوريس جونسون منحت بشكل «لا يجيزه القانون» عقداً يتعلق بوباء كوفيد-19 لشركة يديرها أصدقاء أحد مستشاري رئيس الوزراء.

وتقدمت بالادعاء منظمة «مشروع القانون الجيد» التي تتصدى لقضايا قانونية ترى أنها في مصلحة الشعب.

وكان العقد ينص على اختبار فاعلية شعارات خدمة الصحة العامة، وتزويد الحكومة بمعلومات عن المزاج العام للبريطانيين.

أما المدعى عليه في القضية، فكان الوزير مايكل جوف الذي منح العقد في 2020، بناء على اقتراح مستشار جونسون آنذاك دومينيك كامينغز.

وقضت المحكمة العليا، بأن منح جوف عقداً بقيمة 564394 جنيهاً إلى شركة «بابليك فيرست» التي عمل مديروها معه، ومع كامينغز في السابق يعزز إمكانية «التحيز الواضح، وهو ليس قانونياً». وفي إفادته وصف كامينجز مديري شركة «بابليك فيرست» بأنهم «أصدقاء».

ونص حكم القاضية فينولا أوفاريل على أن مراقباً «منصفاً» ستكون لديه أسباب للاشتباه في التحيز، مع إقرارها بأنها لم تجد أي أدلة على تحيز فعلي.

وقالت القاضية: إنه لا يوجد سجل واضح للمعايير الموضوعية المستخدمة لاختيار الشركة، ولم يتصل جوف بشركات أخرى، أو يطلع على قاعدة بيانات الشركات في البلاد. وأضافت: إن هذا «من شأنه أن يقود مراقباً منصفاً ومطلعاً إلى استنتاج بأن هناك احتمالاً حقيقياً بأن صانع القرار كان متحيزاً».

وأبلغ جوف المحكمة بأنه لم يكن هناك وقت لإجراء مناقصات، وأن العلاقات الشخصية لا صلة لها بمنح العقد. واعتبرت القاضية بأن الوضع المُلح جعل من المقبول للحكومة، أن تعرض منح عقد بشكل مباشر.

وقال متحدث: إن الحكومة رحبت بالحكم بعدم وجود تحيز فعلي، وأنها منذ ذلك الحين أجرت مراجعة لعملية منح العقود.

وتوصل تحقيق أجراه مدققون تابعون للدولة العام الماضي إلى أن حكومة بريطانيا لم تتمكن من إيضاح إنفاق مبلغ 18 مليار جنيه على الإمدادات والخدمات خلال فترة الوباء.

ويأتي الحكم في وقت يواجه جونسون اتهامات بالمحاباة، وانعدام الشفافية في منح عقود حكومية مربحة خلال جائحة فيروس كورونا.