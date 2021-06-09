شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قاعدة عسكرية في تكساس عقب هجوم مسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت السلطات الأمريكية، الأربعاء، قاعدة لاكلاند العسكرية الواقعة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، بعد تقارير عن هجوم مسلح وإطلاق نار، لاذ على إثرها المنفذين بالفرار.

وأرسل مسؤولو القاعدة رسالة تنبيه في حوالي الساعة 12:30 ظهراً إلى أفراد القاعدة بالموقف، مؤكدين وقوع إطلاق نار خارج بوابة القاعدة من مسلحين مجهولين، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشؤون العامة للقاعدة في بيان، إن اثنين من المشتبه بهم أطلقوا النار على القاعدة من خارج البوابات. وعندما رد المتدربون، هرب المسلحون.

وأكدت السلطات عدم وجود إصابات في الهجوم، وأن شرطة سان أنطونيو وقوات تكساس تعمل للعثور على المهاجمين.